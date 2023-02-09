«Я знаю точно – это любовь!»: экс-супруга Аршавина поздравила Юрия Жиркова и его молодую жену

Бывшая супруга звездного футболиста хорошо знает чету Жирковых. Они дружат вот уже пятнадцать лет – как раз столько, сколько Андрей и Инна живут друг с другом.

У четы Барановская – Аршавин дотянуть до хрустальной свадьбы не получилось.

Супруги расстались после десяти лет счастливой жизни.

У Барановской от лидера «Зенита» трое детей, все как один похожи на отца.

Завидует ли друзьям одинокая Юлия? Трудно сказать. По крайней мере ее слова в день праздника прозвучали абсолютно искренне:

Пятнадцать лет вашей жизни прошли на моих глазах. Я знаю точно – это любовь!

Говорят, Барановская не против упрочить свой титул многодетной матери и готова родить еще одного сына или дочку – как получится.