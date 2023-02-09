23:25, 09 февраля 2023
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«Я знаю точно – это любовь!»: экс-супруга Аршавина поздравила Юрия Жиркова и его молодую жену
Юлия Барановская поздравила чету Жирковых с хрустальной свадьбой.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@FAMETIMETV»
Бывшая супруга звездного футболиста хорошо знает чету Жирковых. Они дружат вот уже пятнадцать лет – как раз столько, сколько Андрей и Инна живут друг с другом.
У четы Барановская – Аршавин дотянуть до хрустальной свадьбы не получилось.
Супруги расстались после десяти лет счастливой жизни.
У Барановской от лидера «Зенита» трое детей, все как один похожи на отца.
Завидует ли друзьям одинокая Юлия? Трудно сказать. По крайней мере ее слова в день праздника прозвучали абсолютно искренне:
- Пятнадцать лет вашей жизни прошли на моих глазах. Я знаю точно – это любовь!
Говорят, Барановская не против упрочить свой титул многодетной матери и готова родить еще одного сына или дочку – как получится.
Источник:7Дней
Автор:Кирилл ЗенковТеги: