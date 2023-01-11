«Я жив!»: Иван Ургант попросил вычеркнуть его из списка забытых имен

Минувший год стал настоящим испытанием для Ивана Урганта. Так, его вечернее шоу убрали из эфира «Первого» канала, а самого телеведущего перестали звать на светские мероприятия. Казалось, что карьера мужчины находится под угрозой, поскольку даже культового героя Урганта вычеркнули из продолжения «Елок». Сам Иван долгое время никак не комментировал ситуацию, но сегодня он впервые вышел на связь.

Шоумен опубликовал в социальной сети ролик про самого себя. На кадрах некий телеведущий предложил перейти зрителям к рубрике «Забытые имена», а затем были показаны фрагменты выпусков «Вечернего Урганта». Также мужчина выразил сожаление о том, что Иван «ушел из жизни в расцвете творческих сил». В этот эпичный момент Ургант показал самого себя и заявил: «Как ушел? Я жив!».

Посмотрев это видео, многие поклонники знаменитости посчитали, что таким необычным способом Иван анонсировал свое возвращение на ТВ. Сам Ургант пока не давал никаких комментариев.

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