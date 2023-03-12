«Я же не какой-то там...»: знаменитый советский композитор доживет на 12.000 рублей в месяц

О Михаиле Муромове, когда-то сочинившем известнейший советский шлягер «Яблоки на снегу», сейчас известно немного.

Михаил не появляется на светских мероприятиях, и доживает свою жизнь в неизвестности полностью исчезнув с радаров.

Недавно 72-летний композитор всё-таки появился в одном из телевизионных ток-шоу, где рассказал о том, что в последнее время почти ничего не ест.

«Мне срезали субсидии, и оказывается что я авторские деньги получал. Это был мой приработок. Кроме этого, я же не какой-то там заслуженный артист. Ничего нет. Пенсия 12.700» , - удивил аудиторию автор песен.

Также Муромов уверил зрителей и телеведущих: для комфортной жизни ему бы вполне хватило 70 000 рублей в месяц.

Ведь в основном все средства расходуются на коммунальные услуги и еду, на которую он и так старается особо не тратиться..

«Ем я в основном вырезку сырую, овощи определённые люблю, покупаю орехи», - сообщил пенсионер.

Лариса Рубальская, тоже присутствующая в студии, заявила, что ей для комфортной жизни нужно как минимум 200 000.

Рубальская признается, что уже привыкла пользоваться услугами помощницы, а кроме того хотела бы не прекращать путешествовать.