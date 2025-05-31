«Я зашел в ванную и разрыдался»: Николай Цискаридзе рассказал о смерти матери

Артист балета Николай Цискаридзе откровенно рассказал, как пережил смерть матери. На момент трагедии ему было всего 20 лет. В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV телеведущий признался, что осознал всю боль потери лишь через месяц.

Мать Николая Цискаридзе скончалась в 1994 году в результате перенесенного инсульта, ей было 62 года. Тогда 20-летний молодой человек переживал непростое время — у него не было ни денег, ни квартиры, были лишь прописка и паспорт. Начинающему артисту не от кого было ждать помощи, поэтому он взял на себя организацию похорон и сам решал все финансовые вопросы. Педагог признается: в тот период у него было времени осознать и принять случившееся. Только спустя месяц после трагедии он смог дать волю эмоциям.

«Прошел месяц. Я пришел с работы, уставший был. Я зашел в ванную и разрыдался. Я поплакал, слезы высохли. И знаете, с водой ушло и горе», — поделился Николай Цискаридзе.

Известно, что мать воспитывала будущего артиста одна, а о его отце в семье было принято умалчивать. Николай Цискаридзе считает подвигом поступок матери, отказавшейся от своей личной жизни ради воспитания сына.

«Я преклоняюсь перед мамой, безумно уважаю ее выбор. Она под мою жизнь подстелила свою. И это же достойно уважения», — заявил бывший премьер Большого театра.

О своем биологическом отце Николай Цискаридзе знал лишь то, что он являлся знакомым его матери и был женат. По словам народного артиста России, он был лично знаком с отцом и общался с ним в детстве, но тогда даже не подозревал об этом.

«Мне стало понятно, почему никто никогда не хотел про него говорить. Да и нельзя было. Я так понимаю, он был дипломатом. У него была семья, он очень уважал свою супругу, нельзя было беспокоить ее внутренний мир. Это был выбор и моей мамы, она тоже не хотела беспокоить ее», — рассказывал телеведущий.

Ранее Николай Цискаридзе признался, что мог умереть из-за тяжелой болезни: «Я месяц провел в жутких муках».