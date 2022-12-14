«Я закрываю между нами дверь»: на фоне слухов о разводе Агутин сделал признание

Анжелика Варум и Леонид Агутин всегда считались самой крепкой парой отечественного шоу-бизнеса. Супруги стойко противостояли слухам об изменах певца и «вечном» разводе. Тем не менее после начала специальной военной операции ситуация изменилась. Если Агутин появлялся перед публикой и вел активную социальную жизнь, то о его супруге совсем ничего не слышно. На фоне этого все вновь начали обсуждать возможный разрыв пары. Подлил масла в огонь и сам артист, который на днях анонсировал новую песню.

Так, одна из строк звучит довольно многозначно: «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтобы ты постучала».

Подобные слова очень насторожили поклонников, неужели слухи о разводе являются правдой? Осталось только дождаться официального комментария Агутина.

Ранее стало известно, почему разведенные Харламов и Асмус до сих пор живут вместе. Чтобы ответить на этот вопрос, журналистам из «КП» пришлось провести собственное расследование. Подробности читайте в этой статье.