«Я за ней долго следила в бинокль»: Ксения Минаева рассказала, как познакомилась с IOWA

В студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» произошла настоящая концентрация звездной энергии: группа IOWA и певица Ксения Минаева устроили двойной живой концерт и раскрыли неожиданные подробности своей личной и творческой жизни.

Катя IOWA презентовала новогодний трек «Чудеса», записанный с необычным коллективом – «токсичным ансамблем лягухо». Как выяснилось в эфире, эта коллаборация родилась из настоящего скандала, который едва не перерос в судебные тяжбы. А началось все с домашнего видео Кати и ее сына Льва.

«Мы сделали радостную песню, но начиналось все у нас со скандала, – разоткровенничалась звезда. – У меня есть лягушка – игрушка Левы, и когда сын засыпает, ему нужно выбивать энергию, он кулаками ее месит, сбрасывает тестостерон и успокаивается. Я стала снимать, как он откусывает ей глаза, и выложила это в сеть. И тут мне пишет руководитель «лягухо»: вы нарушаете авторские права, так выглядит мой персонаж! У нас начались серьезные бодания, чуть ли не дошли до суда. Я говорю: классно, давайте выйдем со своими лягушками в суде и будем сравнивать, у кого круче!».

Конфликт удалось погасить нестандартным способом: «лягухо» поставили ультиматум – «если денежной компенсации не будет, давайте сделаем клип». Катя призналась, что ей понравилась дерзость оппонентов: «Они просто дерзкие молодцы, написали крутую песню, и я «переобулась». Я сейчас стала впускать в свое творчество странных, необычных людей. Это не всегда удобные артисты. Сначала конфликт, бодание: «это мое лицо, это моя спина». Но потом вы рождаете что-то интересное».

Артистка также затронула тему новогодних традиций, отметив, что выпускать новую музыку к празднику – большой риск.

«Все боятся придумывать что-то новое. Мы хотим смотреть старые фильмы, делать одни и те же салаты, вспоминать. Это всегда ностальгия. Страшно сделать новое, потому что, возможно, это не примут. Но тут мы рискнули», – поделилась IOWA философией своего свежего хита.

Эстафету откровений подхватила Ксения Минаева, которая в этом году побила рекорды по звездным дуэтам. Ведущие отметили ее работу с Бьянкой и грядущий фит с Владимиром Кристовским из Uma2rman. Сама Ксения предпочла сохранить интригу словами «возможны сюрпризы», но исполнила свой сольный хит «Золото».

Кульминацией вечера стала премьера совместного трека IOWA и Минаевой «Сильная». История их знакомства оказалась похожа на сюжет мелодрамы: Ксения годами наблюдала за Катей со стороны, не решаясь подойти.

«Сначала я за ней долго следила в бинокль, она пряталась, – пошутила Минаева на «Авторадио», а затем рассказала реальную историю. – Много раз было ситуаций, где я видела Катю рядышком, смотрела на нее и слова сказать не могла. Помню, в 2019 году я была на проекте, где Катя пела «Маяки» с другим парнем. Я смотрела и думала: почему это не я на его месте? Я должна была петь с ней! Я чувствовала, что это мой человек».

Как оказалось, чувства были взаимными, хоть и заочными. Катя IOWA вспомнила то самое выступление Ксении на конкурсе: «Я увидела твое выступление и обалдела. Ты пела мужскую песню. Жюри сидели просто с открытыми ртами! Я увидела этот кусочек в интернете и просто выпала – какая ты мощная!».

Спустя годы артистки наконец встретились на одной волне. «Катя однажды передала мне привет, и я чуть не умерла», – призналась Минаева. Теперь их объединяет не только взаимное восхищение, но и мощный трек «Сильная».