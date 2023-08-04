«Я выслал тебе порядок действий»: муж певицы Саши Зверевой напугал ее словами о скорой смерти

42-летняя исполнительница хита «Солнышко в руках» Саша Зверева получила от мужа Дэна Уолбрана тревожную инструкцию на случай его смерти. Об этом сообщает StarHit.

Американский муж артистки решил, что скоро умрет и рассказал обо всем Зверевой. Жена была в недоумении от такой информации, ведь жизнь складывалась хорошо.

Мужчина написал певице, что срочно поехал в госпиталь на КТ головного мозга с подозрением на аневризму (сосудистое заболевание с высоким риском летального исхода). Он рассказал, что один из его родственников по линии отца умер с теми же самыми симптомами, что были у него в последнюю неделю. На момент смерти родственнику Дэна было как раз столько же лет, сколько и ему сейчас.

«Я выслал тебе порядок действий и контакт, куда звонить в случае, если я не вернусь из госпиталя. Там тебе расскажут и помогут, что делать с моей страховкой», — написал мужчина.

Зверева старалась поддержать мужа, находившегося в панике. Певица сообщила, что последние две недели он еле проживал целый день из-за адской головной боли, вызванной сильным давлением за глазом.

По ее словам, они обращались к разным специалистам за помощью. Муж прошел необходимую проверку. В результате выяснилось, что все не так страшно. Причина головных болей – это последствия недавнего сильного насморка. Жидкость скопилась в лобной доли и давила. По итогу выписали лекарство.

Певица поблагодарила высшие силы за то, что ее мужчина здоров и продолжает свой путь с ней, а все плохие мысли остались позади.

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