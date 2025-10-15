«Я вся в крови»: певица Слава рассказала о напугавшем ее инциденте, произошедшем дома

Певица Слава рассказала о страшном инциденте, который произошел у нее дома и привел артистку в шок. В своем личном блоге в соцсети исполнительница поделилась, что пострадал один из ее питомцев.

По словам Анастасии Сланевской, неприятный случай произошел утром 15 октября. Пока она готовила себе кофе, услышала крики и стоны. Оказалось, что одна из собак по кличке Соня зажала в угол другую, что поменьше, и укусила. В результате все кругом оказалось в крови, рассказала знаменитость.

Она призналась, что ей сложно рассказывать эту историю без мата.

«Я Соню отодвигаю, беру эту собаку. Весь пол в крови. Все в крови. Я вся в крови. Было такое ощущение, что она откусила ей ногу. Жужа лает, плита горит, Соня в шоке, я в шоке», — поведала певица.

Перепуганная артистка осмотрела пострадавшую собаку, промыла ей рану и уложила отдыхать. Однако через несколько минут питомец уже спокойно играл «как ни в чем не бывало», что успокоило Славу.

