«Я всегда за него, что бы ни происходило»: сын Дмитрия Нагиева поддержал отца на фоне слухов об «отмене»

Об этом сообщает издание Peopletalk.

Кирилл Нагиев известен по роли в франшизе «Холоп». Он старший сын телеведущего Дмитрия Нагиева, который в последнее время оказался в центре противоречивых слухов. Актёр практически исчез из эфира федеральных каналов после того, как его высказывания о специальной военной операции вызвали неоднозначную реакцию общественности.

В интервью журналисты спросили Кирилла, чьё мнение о его работе он ценит больше всего. Молодой актёр не стал уходить от ответа.

«Отца. Это важная фигура в моей жизни. Я его люблю и безмерно уважаю. Я всегда за него, что бы ни происходило», — поделился Кирилл Нагиев.

Эти слова прозвучали особенно значимо на фоне текущей ситуации вокруг Дмитрия Нагиева. Сын дал понять: семейные узы для него важнее любых обстоятельств.

Напомним, Кирилл Нагиев снялся в третьей части успешной франшизы «Холоп», премьера которой состоялась в июне этого года. На показе фильма актёр появился среди других звёзд российского кино, включая Милоша Биковича, Павла Прилучного с женой Зепюр Брутян, Кристину Асмус, Аню Чиповскую, Ивана Охлобыстина и Ирину Безрукову.