«Я вообще не выходила из дома»: жена любовника Полины Дибровой впервые рассказала о жизни с неверным мужем

Жена любовника Полины Дибровой вышла на связь после скандала и рассказала, как жила последние годы брака. Юрист Катя Гордон, представляющая интересы Елены, опубликовала в соцсети видео, на котором та заявила, что в течение двух лет не выходила из дома.

29 июля стало известно, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с молодой супругой после 16 лет брака. Сообщалось, что Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом по имени Роман, который является другом семьи. Избранник 36-летней модели женат, у него шестеро детей. Поддержать супругу мужчины решила Катя Гордон — она предложила Елене свои услуги, и та согласилась.

«Ты родила и выкормила 6 детей! Два года сидела без нянь, свято веря мужу. <…> Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. У тебя забрали телефон, стерли переписки и контакты, взломали аккаунты… <…> Но больше с тобой так нельзя! Вся страна за тебя!» — высказалась юрист.

Катя Гордон сообщила, что будет представлять интересы Елены, чей пока еще законный муж хочет отобрать у нее наследников после развода. Юрист также поделилась кадры, на которых женщина опровергает слухи о том, что она бросала детей, не кормила их и регулярно уезжала за границу. Жена любовника Полины Дибровой раскрыла, что последние пару лет даже не выходила из дома.

«Абсолютная неправда. Последние два года я вообще не выходила из дома, я была с грудным ребенком, целый год его кормила и занималась пятью детьми и еще бытом. Я даже ни разу не сходила ни к кому на день рождения и вообще из дома не выходила, занималась только домом и бытом», — заявила Елена.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы состоят в браке с 2009 года, у них трое детей. На данный момент пара не комментирует скандал: телеведущий находится в Испании, а его супруга улетела в Ереван со своим женским клубом.

Ранее психолог Вероника Степанова намекнула, что жена Дмитрия Диброва родила детей от любовника.