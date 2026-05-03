«Я вдовец. Давайте не будем об этом»: звезда «Кадетства» Артём Терехов впервые рассказал о потере супруги

Об этом Терехов рассказал в программе «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».

Артём Терехов стал известен благодаря роли в культовом молодёжном сериале «Кадетство». После завершения проекта актёр продолжил сниматься в кино и на телевидении, но о личной жизни предпочитал не распространяться.

В эфире программы ведущие поинтересовались личной жизнью артиста. Терехов коротко ответил, что не состоит в отношениях, и впервые публично назвал причину.

«Я вдовец. Давайте не будем об этом», — поделился актёр.

Артист попросил не углубляться в детали трагедии. Он дал понять, что тема потери супруги для него болезненна и закрыта для обсуждения. Когда именно произошла трагедия и при каких обстоятельствах ушла из жизни его жена, Терехов не уточнил.

Вместо этого актёр переключил разговор на сына.

«У меня есть сын, ему семь лет. Он занимается в музыкальной школе имени Дягилева. Выбрал фольклор», — рассказал Терехов.

Артист отметил, что мальчик увлечён музыкой и самостоятельно выбрал направление обучения. Теперь актёр в одиночку занимается воспитанием ребёнка, совмещая родительские обязанности с работой в кино.

Напомним, Артём Терехов долгое время держал личную жизнь в тайне. Актёр крайне редко делится подробностями о семье в соцсетях и не комментирует вопросы о романтических отношениях. Это признание стало первым публичным откровением о трагедии в его жизни.