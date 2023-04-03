«Я вчера заплакала»: изнуряющая себя диетами Настасья Самбурская не может набрать вес

Настасья Самбурская славится своей безупречной фигурой. Многие подписчицы с восторгом смотрят на спортивное тело актрисы и нередко задаются вопросом, как ей удалось достичь таких результатов. Звезда «Универа» не скрывает: все дело в регулярном посещении тренажерного зала и суровой диете.

По слова Самбурской, ей на два месяца запретили употреблять сахар, дрожжи, глютен, жареное, соусы и фрукты. Сейчас в рацион артистки входят лишь белки и клетчатка. В качестве примера девушка привела фото, на котором она держит в руках тарелку, наполненную листьями салата и креветками. Настасья считает, что ее диета весьма эффективна, однако выдержать ее крайне тяжело.

«Я вешу уже 58 кг. А это еще даже месяц не прошел. Кому нужно похудеть — идеальная диета, но это сложно. Я вчера даже заплакала», — высказалась Самбурская.

Тем не менее актриса добавила: ради потрясающего отражения в зеркале она готова терпеть изнуряющие диеты.

Кроме того, фолловеры поинтересовались, готова ли Настасья ради роли в кино набрать вес. Ответ знаменитости не заставил себя ждать.

«Недавно проходила пробы, и режиссер сказала, что надо потолстеть, но я не могу. У меня параллельно есть еще проекты, и на них нужно быть стройной», — резюмировала Настасья.

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