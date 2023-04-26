«Я вас сам похороню!»: Розенбаум обрушился на журналистов, сообщивших о его смерти

В марте этого года Александр Розенбаум отправился в Красноярск, чтобы поздравить местных работников службы исполнения наказаний с профессиональным праздником. В разгар гастролей музыкант ощутил сильную боль в ноге и был срочно госпитализирован. Врачи обнаружили оторвавшийся тромб.

Своевременная операция спасла 71-летнего исполнителя, но некоторые СМИ поспешили сообщить о якобы трагическом исходе происшествия. Как стало известно mk.ru, Розенбаума возмутили слухи о его смерти.

«Желтопузые негодяи! – возмущается певец в беседе с журналистами, – я им позвонил и сказал: «Вы меня похоронили, но поверьте, что я вас похороню раньше!».

Напомним, первая слава пришла к Розенбауму в начале 90-х, когда он исполнял блатные песни, написанные по мотивам «Одесских рассказов» Исаака Бабеля.