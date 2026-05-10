«Я в плену»: Ольга Бузова потратила 600 тысяч рублей на билет к BTS
Бузова узнала о концерте BTS в Мексике и решила любой ценой попасть на шоу. Официальные билеты на выступление корейских звёзд были распроданы моментально, поэтому телеведущей пришлось обратиться к перекупщикам. Помощники артистки нашли для неё место поближе к сцене.
За билет Бузова заплатила 600 тысяч рублей.
«Девочки, меня мурашило все шоу от них», — поделилась впечатлениями певица. До концерта она знала лишь несколько песен BTS, но после выступления окончательно влюбилась в группу.
«Я в плену», — призналась артистка.
Концерт состоялся в то время, когда в России была ночь. Бузова опубликовала видео и фото с мероприятия, показав поклонникам атмосферу грандиозного шоу корейской группы.
Напомним, BTS — одна из самых популярных k-pop групп в мире. Их концерты собирают десятки тысяч фанатов, а билеты раскупаются за считаные минуты. Из-за высокого спроса перекупщики нередко завышают цены в несколько раз.