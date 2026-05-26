«Я в хламину вышла на сцену»: МакSим призналась в провальном концерте в Сочи

Об этом она рассказала в шоу «Вопрос ребром» на YouTube.

МакSим стала известна благодаря хитам «Знаешь ли ты» и «Трудный возраст». Певица неоднократно становилась лауреатом премии «Золотой граммофон» и обладательницей других музыкальных наград.

Артистка откровенно рассказала о провальном выступлении в Сочи, которое состоялось после того, как она перенесла болезнь. МакSим призналась, что не успела до конца восстановиться, но отменять концертный тур не хотела.

«Это было в Сочи, я в хламину вышла на сцену. Ну как… Я не то чтобы там была сильно пьяная», — поделилась певица.

По словам артистки, она надеялась, что алкоголь поможет ей справиться с физическим недомоганием и провести концерт. «А здесь я была прямо после болезни и думала, что алкоголь меня выручит, как в былые времена», — призналась МакSим.

Певица отметила, что её взяли на слабо с концертным туром, и она решила не отступать, несмотря на плохое самочувствие.

МакSим в последние годы неоднократно сталкивалась с проблемами со здоровьем. В 2021 году артистка перенесла тяжёлую форму коронавируса и провела несколько недель в реанимации.