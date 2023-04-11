«Я уже счастлива»: Лолита Милявская рассказала о том самом фото с Федором Бондарчуком

Лолита Милявская выложила свои соцсети фотографию, где красуется на пару со знаменитым российским режиссёром Федором Бондарчуком.

Кадр был сделан на съемках многосерийного фильма «Актрисы», в котором Лолите отошла одна из главных ролей.

В беседе с корреспондентами 7 дней, Милявская, комментируя своё сотрудничество с именитым деятелем искусства, признаётся, что работать в команде с таким режиссёром, как Бондарчук – одно удовольствие.

По словам актрисы, на съемочной площадке царила спокойная атмосфера, в которой комфортно было одинаково всем.

Сам Бондарчук не кричал, выслушивал всех, что, в свою очередь, для Лолиты стало доказательством его прекрасного знания своей профессии.

Раз за разом пересматривая работу, певица ловит себя на мысли, что подобный сценарий, да и режиссёра такого многие актёры ждут всю жизнь. «Даже если мне вообще никогда больше не предложат стоящего, я уже счастлива», – гордо заявила певица.