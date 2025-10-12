«Я уже давно все понимала»: Маргарита Симоньян предчувствовала смерть мужа Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян призналась, что предчувствовала смерть лежащего в коме мужа Тиграна Кеосаяна. В своем Telegram-канале журналистка опубликовала фрагмент из передачи, снятой при жизни режиссера, и рассказала, что «уже давно все понимала».

На НТВ состоялась премьера нового выпуска шоу Евгения Маргулиса, посвященного Тиграну Кеосаяну. В эфире программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» родные и близкие покойного сценариста выступили с песнями в память о нем. Вышла на сцену и дочь артиста Александра исполнила композицию «Без тебя». Маргарита Симоньян не смогла сдержать слез от выступления и вспомнила, как супруг любил петь в грузинском кабачке в Сочи и играл для нее на рояле дома.

«С декабря у нас стал очень тихий дом. У нас посреди гостиной стоит рояль. И много народа. Но вся музыка нашего дома — это был Тигран… Вы меня простите, мне тяжело. Он каждое утро садился за рояль и начинал подбирать что-то молодежное. Он каждый день играл мне и пел», — поделилась вдова Тиграна Кеосаяна.

В личном блоге Маргарита Симоньян поделилась отрывком из передачи. Главный редактор RT раскрыла, что фрагмент с ее участием снимали еще при жизни мужа, но она уже тогда предчувствовала беду.

«Без тебя… Программа „Квартирник НТВ у Маргулиса“ для Тиграна. Ту часть программы, где я, снимали, когда он еще был в коме. Поэтому я не в черном. Впрочем, я уже давно все понимала…» — призналась Маргарита Симоньян.

Напомним, Тигран Кеосаян скончался в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. У актера давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года режиссер находился в коме, из которой так и не вышел.

