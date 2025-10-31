«Я ухожу!»: Самбурская оказалась в неловком положении на красной дорожке из-за Баскова и Киркорова

Актриса Настасья Самбурская в шутку повздорила с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым, пришедшими на премию «Золотой граммофон» в одинаковых костюмах.

Звезда «Интернов» вышла на красную дорожку вслед за артистами и возмутилась тем, что Басков и Киркоров забрали на себя все внимание журналистов.

Как выяснил Telegram-канал «Звездач», пиджаки от Dolce&Gabbana с золотой вышивкой и белым жабо обошлись Киркорову и Баскову в 773 тысячи рублей каждый.

«Они забрали все внимание! Я ухожу!» — пошутила Самбурская.

При этом Басков, проходя мимо Настасьи, ущипнул ее за ягодицу. Момент попал на видео, так как актриса в этот момент рассказывала журналистам о своем наряде.

«Ой, это харассмент!» - воскликнула Самбурская и демонстративно поднесла руку ко лбу.

Судя по всему, артистка не обиделась на коллегу и восприняла ситуацию с юмором.

