«Я травмирована»: Сати Казанова призвала женщин не втягивать живот для красоты

Певица Сати Казанова пожаловалась на то, что с детства ей говорили втягивать живот для красоты. По ее словам, ее это травмировало, поэтому теперь она призывает женщин не совершать ее ошибок.

В личном блоге Сати отметила — практически каждая девушка перед зеркалом старается выглядеть стройнее. Но, как считает артистка, этого делать нельзя. Казанова поделилась, что живот – это жизнь, дыхание и движение, поэтому нельзя его ограничивать.

«Сколько раз я это слышала, в детстве, в юности, потом на репетициях, где меня учили быть красивой и правильной. Я травмирована этим втянутым животом, а вы? Казалось бы, правильно, статность, осанка! Но втянутый живот — это постоянный сигнал, что ты в дискомфорте», - заявила Сати.

Певица обратилась к своим поклонницам и посоветовала им отпустить себя, больше не втягивать живот ради красоты.

Ранее Сати Казанова призналась, что стала студенткой. Артистка поступила на магистратуру по направлению «Философия Индии в контексте религии и культуры».