«Я терял возможность ориентироваться»: Вадим Казаченко первым выбыл из шоу «Маска»

Заслуженный артист РФ Вадим Казаченко рассказал о трудностях, на которые идут участники популярного музыкального шоу «Маска».

По словам Вадима, ориентироваться в пространстве, находясь в костюме дикобраза (а именно этот костюм выбрал певец для участия в шоу) было практически невозможно.

«Я видел только малюсенький клочок сцены, шаг влево, шаг вправо – я уже терял возможность ориентироваться», – рассказал Казаченко.

Тем не менее, именно костюм позволил актёру остаться неузнанным почти до конца сезона.

О том, кто же находился за удивительной маской не угадали ни Филипп Киркоров, ни Тимур Родригес, ни Регина Тодоренко.