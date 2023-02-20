«Я терял возможность ориентироваться»: Вадим Казаченко первым выбыл из шоу «Маска»
Заслуженный артист Вадим Казаченко чуть не потерял голову из-за костюма на шоу «Маска».
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@molnijaa»
Заслуженный артист РФ Вадим Казаченко рассказал о трудностях, на которые идут участники популярного музыкального шоу «Маска».
По словам Вадима, ориентироваться в пространстве, находясь в костюме дикобраза (а именно этот костюм выбрал певец для участия в шоу) было практически невозможно.
«Я видел только малюсенький клочок сцены, шаг влево, шаг вправо – я уже терял возможность ориентироваться», – рассказал Казаченко.
Тем не менее, именно костюм позволил актёру остаться неузнанным почти до конца сезона.
О том, кто же находился за удивительной маской не угадали ни Филипп Киркоров, ни Тимур Родригес, ни Регина Тодоренко.