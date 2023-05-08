«Я стесняюсь»: дочь Ларисы Долиной впервые рассказала о себе
Закулисье шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале преподнесло поклонникам большой сюрприз.
Из-за плотного гастрольного графика Лариса Долина не приняла участие проекте. Там она должна была спеть дуэтом со своей внучкой Сашей.
Заменила джазовую певицу ее троюродная сестра – директор Театра на таганке Ирина Апексимова.
После выступления Ирина поделилась со зрителями, что была очень взволнована во время исполнения. Но юная Саша не подвела. Дуэт руководителя легендарного театра и внучки знаменитой бабушки вызвал среди гостей и жюри настоящий восторг.
Но это не единственная сенсация, которая произошла на шоу. Оказывается, за кулисами поддерживала своего ребенка Ангелина Миончинская, единственная дочь Ларисы Долиной.
Ведущая программы Аглая Шиловская подошла к Ангелине и спросила, почему она не приходила в студию раньше? На что Миончинская призналась, что не любить публичность.
«Я стесняюсь», — коротко ответила Лина. Действительно, поклонникам мало что известно об Ангелине.
На публике она появляется крайне редко. Семейные дела не афиширует. Она предпочитает вести скромный и негласный образ жизни. Известно, что Миончинская занимается ресторанным бизнесом и является юридическим помощником своей звездной матери.