«Я стесняюсь»: дочь Ларисы Долиной впервые рассказала о себе

Закулисье шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале преподнесло поклонникам большой сюрприз.

Из-за плотного гастрольного графика Лариса Долина не приняла участие проекте. Там она должна была спеть дуэтом со своей внучкой Сашей.

Заменила джазовую певицу ее троюродная сестра – директор Театра на таганке Ирина Апексимова.

После выступления Ирина поделилась со зрителями, что была очень взволнована во время исполнения. Но юная Саша не подвела. Дуэт руководителя легендарного театра и внучки знаменитой бабушки вызвал среди гостей и жюри настоящий восторг.

Но это не единственная сенсация, которая произошла на шоу. Оказывается, за кулисами поддерживала своего ребенка Ангелина Миончинская, единственная дочь Ларисы Долиной.

Ведущая программы Аглая Шиловская подошла к Ангелине и спросила, почему она не приходила в студию раньше? На что Миончинская призналась, что не любить публичность.

«Я стесняюсь», — коротко ответила Лина. Действительно, поклонникам мало что известно об Ангелине.

На публике она появляется крайне редко. Семейные дела не афиширует. Она предпочитает вести скромный и негласный образ жизни. Известно, что Миончинская занимается ресторанным бизнесом и является юридическим помощником своей звездной матери.