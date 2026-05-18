«Я становлюсь лучше»: звезда «Универа» Виталий Гогунский обратился к дочери, с которой не общается много лет

Гогунский стал известен благодаря роли Кузи в популярном сериале «Универ». Актёр воспитывает дочь от предыдущих отношений, однако их общение прервалось несколько лет назад.

В эфире программы артист не сдержал эмоций. Он напрямую обратился к Милане, которая теперь использует псевдоним Милана Star.

«Милана, я тебя очень люблю! Мне очень тяжела наша с тобой разлука. Но я уверен, что мы скоро с тобой увидимся и будем общаться. Я становлюсь лучше, я слежу за тобой. Ты — прекрасна! Не закрывай своё сердце, твой талант феноменален», — поделился Гогунский.

Актёр также пообещал дочери поддержку в творческом развитии.

«Тебя ждет мировая сцена, а папа все готовит для этого. Я тебя очень люблю. Папа здесь», — добавил он.

Напомним, отношения Виталия с дочерью осложнились из-за долгов по алиментам и взаимных претензий. Девушка неоднократно высказывала обиды на отца за невнимание и критику. Это первое публичное обращение актёра к Милане за последние годы.