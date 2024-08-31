«Я сохранил его ДНК»: Андрей Разин сделал неожиданное заявление о Шатунове

Вдову и детей покойного артиста Юрия Шатунова признали правообладателями 23-х хитов музыкального коллектива. Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что будет добиваться справедливости и не позволит псевдоженам певца заполучить творчество группы.

Разин записал видеообращение, которое опубликовал в своих социальных сетях. Продюсер отметил, что псевдожены не имели никакого отношения к Юре. По его словам, у Шатунова много детей, и ему удалось сохранить ДНК исполнителя хита «Белые розы».

«Но у Юры много детей. Слава богу, что я сохранил его ДНК. Каждый ребенок будет проверяться», — заявил он.

Продюсер сказал, что будет следить за этой ситуацией и тщательно проверять наследников звезды, а их решения, объяснил Разин, не имеют никакой юридической силы.

В настоящее время Разин постоянно проживает в США. Он распродал всю недвижимость в России, но остался должен более миллиона рублей. Продюсера разыскивают судебные приставы.

14 августа стало известно, что Хостинский районный суд Сочи передал права на песни Юрия Шатунова вдове и детям певца. Ранее продюсер Сергей Разин утверждал, что права на исполнение хитов «Ласкового мая» принадлежат ему. Однако на суде он не смог предоставить документы, подтверждающие его слова.