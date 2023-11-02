«Я снова молодая мама»: Эвелина Бледанс сообщила о пополнении в семье

Актриса Эвелина Бледанс впервые стала крестной матерью, об этом сообщает mk.ru.

Эвелина Бледанс рассказала, что стала крестной матерью сына своей близкой подруги. По словам знаменитости, этот статус для нее в новинку.

«Я снова молодая мама! Молодая крестная мама. У меня теперь три сына Николай, Семен и Гордей. У Семена теперь не только старший, но и младший брат. Гордею 1,5 года. Я отношусь к этому очень серьезно и ответственно, поэтому раньше я не крестила детей», – объяснила она.

Бледанс добавила, что уже начала засыпать крестника подарками – игрушками и детской одеждой.

«На крестины я привезла ему мешок подарков – игрушки одежки. Мы играли, отдыхали, пытались что-то доброе и хорошее вложить в голову малышам за эти два дня, которые мы провели вместе», – рассказала она.

Актриса рассказала, что совместила визит к крестнику с работой. Дело в том, что она снимается в городе Иваново в социальном фильме про детей с особенностями развития.

Ранее мы писали о том, что Эвелина Бледанс рассказала о страхе за сына и сестру, которые находятся в Израиле.