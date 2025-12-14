«Я смотрю на это и радуюсь»: Марк Богатырев впервые появился на публике после развода с Татьяной Арнтгольц

Актер Марк Богатырев впервые вышел в свет после новости о разводе с Татьяной Арнтгольц. Артист вместе с маленьким сыном появился на премьере мультфильма в Москве и рассказал о воспитании ребенка.

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера мультфильма «Три богатыря и свет клином», которую посетил и Марк Богатырев. Для актера это первое появление на публике после развода с Татьяной Арнтгольц. Артист пришел на мероприятие с 4-летним сыном, рожденным в браке с актрисой, и рассказал о воспитании Данилы.

«Мы вот много тренировок с сыном посещали. Я ходил, смотрю, как он растет, как он становится ловким, смелым, учится плавать. Для меня это какие-то самые главные события, потому что я в этом вижу, как я учился когда-то плавать, учился как-то быть ловким. И вот я на это смотрю и радуюсь», — поделился Марк Богатырев в беседе с Пятым каналом.

Напомним, актер состоял в браке с Татьяной Арнтгольц с 2020 года, у пары есть 4-летний сын Данила. Слухи о расставании знаменитостей ходили давно – еще в апреле этого года Марк Богатырев снял обручальное кольцо и назвал жизнь с женой «пороховой бочкой». Артист признавался, что даже обращался за помощью к психологу. 11 декабря стало известно, что супруги официально развелись.

«Это часто связано как раз с взаимоотношениями с Таней. Понимаете, когда ты живешь с актрисой, это всегда немножко пороховая бочка. Потому что это эмоции, у нее свой гастрольный график. И иногда увидеть ее дома — это большая редкость», — рассказывал актер.

Ранее сваха Анна Осипова высказалась о возможных причинах развода Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева: «Начинают задыхаться от контроля и недоверия».