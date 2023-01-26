«Я сложный персонаж»: стала известна судьба Влада Кадони после увольнения из «ДОМа-2»

В последнее время все внимание прессы приковано к Владу Кадони. Сперва мужчина сообщил о перенесенной операции, а затем всех удивил новостью о своем уходе с передачи «ДОМ-2». После этого поклонники телеведущего были крайне обеспокоены его судьбой. Узнав о тревоге публики, мужчина связался с журналистами из издания «Starhit» и рассказал о своих планах на будущее

По словам Кадони, он начал сотрудничество с телеканалом «ТВ-3». Пока ему запрещено раскрывать все детали, однако уже скоро зрители вновь смогут его наблюдать в прямом эфире.

Тем не мене Влад признается: это — не единственное предложение, которое поступило за последнее время. Вот почему мужчина убежден, что без работы он не останется.

«Сейчас немного от операции отойду и буду заниматься практикой. Довольно часто делает предложение та или иная программа. За все время мы не сошлись по тем или иным причинам, пожалуй, с десятью проектами. Я достаточно сложный персонаж», — высказался телеведущий.

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