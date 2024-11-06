«Я сильно его доводила за 14 лет»: жена Natan оправдывает измены рэпера с Лерчек и Бьянкой на шоу

Жена рэпера Natan вышла на связь после его связи с блогером Лерчек и певицей Бьянкой на шоу «Звезды в джунглях». В личном блоге дизайнер Анастасия Швецова заявила, что не считает интрижки супруга изменой.

Спустя некоторое время молчания жена Natan все же решила высказаться о скандальной ситуации с певцом. По словам Анастасии Швецовой, муж сам рассказал ей обо всем, когда вернулся со съемок проекта в Москву. Дизайнер также отметила, что не может назвать поцелуи и объятия артиста с другими девушками изменой, поскольку они с супругом расстались еще до съемок проекта.

«Да, все это очень неприятно, усугубляет все публичность. Но давайте начистоту: могу ли я считать изменой его поступки, когда я сама решила с ним расстаться до проекта? Он по сути туда решил ехать из-за того, что мы разъехались», — заявила Анастасия Швецова.

Жена музыканта призналась, что за годы брака между ними с мужем были ситуации, когда она «сильно его доводила». Однако Анастасия Швецова опровергла слухи о том, что Natan поднимал на нее руку, назвав их «полной чушью». Дизайнер заверила, что супруг никогда ее не бил.

«Как бы сильно я его не доводила. А поверьте, за 14 лет отношений это было много раз», — рассказала супруга Natan.

Анастасия Швецова добавила, что они с рэпером не живут вместе с начала июня и на данный момент оба проходят терапию у психолога. При этом дизайнер отметила, что Natan продолжает общаться с их двумя сыновьями, и заявила, что не станет препятствовать общению детей с отцом.

Ранее мы писали о том, что жена Natan отреагировала на слова рэпера, назвавшего ее змеей.