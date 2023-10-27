«Я шесть лет ходил и качал с людей деньги»: прошлое любовника Бони напугало ее поклонников

Стало известно о скандальном прошлом нынешнего возлюбленного 43-летней телеведущей Виктории Бони. Недавно она рассказала, что нашла мужчину мечты. Им оказался 30-летний бизнесмен Руслан Гасанов. Но он не только все еще официально женат, но и был коллектором. Об этом сообщает «7Дней.ru».

СМИ пишут, что предприниматель занимается ресторанным бизнесом в Дубае и хвастается атрибутами богатой жизни. Виктория рада, что у нее такой спутник. Но выяснилось, что он еще не развелся с нынешней женой. По ее словам, они все еще находятся в браке, и мужчина не спешит давать ей развод.

Кроме того, всплыли детали из прошлого Гасанова. Он сам признался в том, что работал коллектором и выбивал деньги с должников. Об этом он рассказал во время обсуждения информации и фото о его прошлой жизни.

«У меня, чтобы вы понимали, за плечами шесть лет работы в коллекторской службе, то есть я шесть лет ходил и качал с людей деньги. Не горжусь этим опытом, но он есть», – поделился бизнесмен.

Это Руслан рассказал после того, как в соцсетях появились «сливы», касающиеся его жизни. Мужчина отметил, что благодаря опыту может найти людей, распространяющих ложь.

Поклонники после услышанного испугались за Викторию Боню. Они посчитали, что мужчина с таким прошлым может быть агрессивен к ней.

Ранее мы писали о том, что у телеведущей Виктории Бони срослись губы после пластики в США.