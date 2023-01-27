«Я сейчас заплачу»: известно, о чем жалеет Рената Литвинова после отъезда из России

Рената Литвинова уже долгое время не находится в России. Знаменитость ведет скрытный образ жизни, поэтому она довольно редко радует поклонников новостями о себе. Однако на это раз актриса сделала исключение и дала откровенное интервью, фрагмент которого попал в распоряжение Telegram-канала «НеМалахов». Так, светская львица впервые заговорила о своем возвращении на Родину.

По словам Ренаты, в России у нее остались близкие друзья и мама. Все они не могут или не хотят уехать из РФ. Литвинова с сожалением говорит, что повлиять на их решение не может. Когда же интервьюер спросил у знаменитости о ее приезде в страну, она, не скрывая своих эмоций, заявила: «Боже мой, я сейчас заплачу».

Видимо, эта тема является болезненной для эмигрировавшей актрисы.

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