«Я сегодня ей сделал предложение»: Катерина Ковальчук отказала Гарику Харламову

Резидент самого известного в России после КВН юмористического шоу Гарик Харламов долгое время ничего не рассказывал о своей личной жизни. Даже скандальный развод с Кристиной Асмус юморист всегда старается оставлять за кадром в своих немногочисленных интервью.

До сих пор не подтверждал он и слухи о романтических отношениях со своей новой пассией Екатериной Ковальчук.

Сегодня всё могло бы разрешится: в Сеть просочилась информация о том, что шоумэн сделал-таки своей потенциальной невесте предложение. Правда, до конца непонятно какое.

«Я сегодня сделал ей предложение, говорю: «Приезжай», а она: «не могу, у меня съемки», - цитирует неоднозначные слова Харламова «Экспресс газета».

Про ситуацию с Асмус, которая, как известно, всё никак не может съехать из некогда общего жилища, юморист сказал: «Мы все, как племя. Живём в одном огромном доме».