«Я родилась в Австрии»: Лариса Удовиченко празднует 71-летие и вспоминает детство

Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене. Отец актрисы служил военным врачом в составе советских войск, размещённых в Австрии, мать работала воспитательницей детского сада.

«Я родилась в Австрии, поскольку тогда папина часть в составе советских войск располагалась в Вене. Но там я провела только первый год своей жизни. Дальше были бесчисленные переезды по нашей стране», — призналась звезда.

Первую главную роль Лариса сыграла в 15 лет. Это произошло в короткометражном фильме режиссёра Александра Павловского на Одесской киностудии. До этого девушка занималась в Народной студии актёра при Одесской киностудии.

Актриса прославилась благодаря ролям в легендарных картинах. Зрители помнят её по фильмам «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина и десяткам других проектов.

Напомним, за свою карьеру Лариса Удовиченко снялась более чем в 120 фильмах. Актриса получила звание Народной артистки России за вклад в развитие отечественного кинематографа.