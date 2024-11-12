«Я решила обнулиться»: Тося Чайкина объяснила резкую смену имиджа

Певица Тося Чайкина устроила живой концерт в эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Исполнительница хита «Стрелы» рассказала о смене имиджа и новых треках.

Артистка представила песню «Для к.» и сообщила о новом этапе в своей жизни.

«У меня был тяжелый год, и я в очередной раз решила обнулиться. Это способствует не только внутренним изменениям, но и внешним. Я еще и похудела на 8 килограмм», – поделилась звезда.

Тося подстриглась налысо прямо во время летнего сольного концерта в Лужниках. Это произошло на сцене. Сейчас она активно готовится к своим следующим выступлениям в Москве и Санкт-Петербурге.

«Каждый наш концерт абсолютно разный по атмосфере. В прошлом году мы, например, украсили стену искусственными цветами, зеленью, в этом решили уделить особое внимание сценическому свету. Будет классно, будет тепло, будет весело, получите весь спектр эмоций», – заявила певица в эфире «Авторадио».

Чайкина даст концерт 21 ноября в столичном клубе «Урбан», а 4 декабря в петербургском клубе «Космонавт».