«Я радуюсь как ребенок»: недавно родившая Регина Тодоренко решила в скором времени выйти на работу

Телеведущая Регина Тодоренко, в третий раз ставшая мамой в конце сентября, решила не делать долгого перерыва в карьере. В своем личном блоге в соцсети знаменитость сообщила, что планирует совмещать работу с уходом за ребенком. К слову, имя третьего сына пока держится в секрете.

Как призналась телеведущая, продюсеры создали максимально комфортные условия для ее работы. У нее будет гримерка, в которой она сможет спокойно кормить малыша и обеспечивать его уют.

«Я радуюсь как ребенок, что за годы мне удалось выстроить такие теплые отношения с продюсерами, что большинство из них готовы организовывать комфортное пространство для кормящей мамы», — написала она.

За день до этого Тодоренко пожаловалась, что ей пришлось посетить больницу со всеми тремя детьми, которые вели себя очень активно. Подписчики Регины при этом задались вопросом, почему ей никто не помогает в столь сложный период жизни, намекая на супруга Влада Топалова.

Ранее продюсер Сергей Дворцов опроверг новости о разводе Регины Тодоренко и Влада Топалова.