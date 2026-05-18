«Я проводил его в последний путь в 33 года»: композитор Михаил Муромов впервые рассказал о смерти сына

В эфире программы «Судьба человека» артист поделился болью, о которой молчал долгие годы.

Муромов известен множеством хитов, среди которых «Яблоки на снегу», «Московская прописка» и «Девочка-видение». Композитор строил карьеру в СССР и России на протяжении полувека, однако личная жизнь артиста складывалась непросто.

В молодости у Муромова было множество романов, от некоторых появились дети. Композитор признал четверых внебрачных сыновей — Михаила, Николая, Павла и Артура. Из всех наследников именно Михаил был отцу наиболее близок. «Уж очень бурная у него была жизнь. Я проводил его в последний путь в 33 года», — рассказал артист.

Композитор отметил, что сын обладал талантами, но жил слишком стремительно. Муромов признался, что поддерживал сыновей дистанционно, однако с Михаилом у него была особая связь.

«Странно вообще, что дожил до этих лет», — добавил певец, намекая на образ жизни сына.

