«Я привыкла жить, рассчитывая на себя»: Марина Зудина за жизнь ни разу не разочаровалась в муже

20-летняя студентка театрального института Марина Зудина начала встречаться с 50-летним Олегом Табаковым, когда тот был уже в зените славы. Спустя десять лет, пара оформила свои взаимоотношения. И прожила долгую и счастливую жизнь.

Вспоминая мужа, ушедшего из жизни в марте 2018 года, Зудина признается, что всегда рассчитывала только на себя и на свои силы. В 90-х артистка потеряла все свои накопления, на оставшиеся деньги ей удалось купить только стенку из ДСП.

Именно тогда счастливая пара впервые оказалась в США и Марина с удовольствием покупала мужу самую красивую и модною одежду. На ценники обращала внимание только тогда, когда дело касалось покупок для самой себя.