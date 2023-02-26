«Я привыкла жить, рассчитывая на себя»: Марина Зудина за жизнь ни разу не разочаровалась в муже
Актриса Марина Зудина купила на все скопленные деньги стенку из ДСП.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@empatia_manuchi»
20-летняя студентка театрального института Марина Зудина начала встречаться с 50-летним Олегом Табаковым, когда тот был уже в зените славы. Спустя десять лет, пара оформила свои взаимоотношения. И прожила долгую и счастливую жизнь.
Вспоминая мужа, ушедшего из жизни в марте 2018 года, Зудина признается, что всегда рассчитывала только на себя и на свои силы. В 90-х артистка потеряла все свои накопления, на оставшиеся деньги ей удалось купить только стенку из ДСП.
Именно тогда счастливая пара впервые оказалась в США и Марина с удовольствием покупала мужу самую красивую и модною одежду. На ценники обращала внимание только тогда, когда дело касалось покупок для самой себя.
- Вот если бы сказали, надо за него жизнь отдать, я бы отдала, если бы знала, что он будет молодой и здоровый. За все годы жизни ни разу не разочаровалась в его человеческих качествах, - уверяет народная артистка РФ.