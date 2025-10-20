«Я потратила деньги и время»: Чеботина резко ответила на упреки Резника из-за наряда

Певица Люся Чеботина ответила на упреки Ильи Резника из-за своего открытого наряда. Поэту-песеннику не понравилось, как исполнительница хита «Монако» выглядела на его творческом вечере.

Люся заявила в соцсетях, что потратила личные время и деньги на подготовку к выступлению, и ей обидно читать, что она «только разочаровала».

Резник утверждал, что для гостей был установлен дресс-код. Но певица говорит, что не знала о нем.

«Читаю новости и, если честно, поражена комментарию Ильи Рахмиэлевича Резника. Он очень просил, чтобы я выступила у него на мероприятии. Мне говорили, что это важный концерт для него. И несмотря на то, что я была в другом городе, я специально прилетела на этот концерт», — сообщила певица.

Чеботина подчеркнула, что серьезно подготовилась к выступлению. Она спела хит «Кариолет», который поэт попросил ее исполнить.

«Я потратила деньги и время. Выкладывала по просьбе организаторов анонсы концерта, чтобы люди покупали билеты. И тут получаю такой фитбек с фактом, что я лишь разочаровала», – призналась артистка.

Певица также опровергла информацию о нарушении дресс-кода. Она заявила, что никто не просил ее переодеваться и не присылал дресс-код. Чеботина напомнила, что уже выступала в этом наряде на «Новой Волне» у Игоря Крутого с эфиром на телеканале «Россия», но никто не был разочарован ее видом.

«Очень обидно вместо благодарности читать такие статьи», – добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что Резник сомневался, стоит ли Люсе участвовать в его вечере.