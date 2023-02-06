«Я поняла, что могу умереть от анорексии»: от Яны Чуриковой остались кожа да кости

44-летняя Яна Чурикова поразила поклонников искренним рассказом о наушении обмена веществ и расстройстве пищевого поведения.

Оказывается, экс-ведущая «Фабрики звезд» чуть не умерла от истощения!

Виной всему, как выяснилось, стала низкая самооценка. Из-за плотного графика разбираться с вопросами самоидентификации у неё просто не было времени. По словам девушки, в какой-то момент она поняла, что от неё «остались только кожа и кости»

Даже говорить о том, что у тебя что-то не то в голове раньше было просто не принято. Сейчас, когда всё уже позади, я очень рада, что люди начали посещать психотерапевтов и от стереотипов избавились, начав при этом больше анализировать себя, - рассказала Чурикова.

И все-таки Яна призналась, что порой до сих пор может внезапно почувствовать себя не в своей тарелке.