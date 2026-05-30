«Я плакал, потому что обожаю Мишу»: Михаил Полицеймако рассказал о встрече с Ефремовым на сцене

Актёры проработали вместе 12 лет, и встреча на сцене после долгого перерыва вызвала у Полицеймако сильнейшие эмоции. Артист признался, что пришёл на спектакль без больших ожиданий — просто хотел увидеть партнёра живым и работающим.

«Я вам честно скажу, я плакал, потому что я обожаю Мишу. Я счастлив, что он в добром здравии, что он на сцене. И как он работает!» — поделился Полицеймако.

Актёр отметил, что был приятно удивлён не только возвращением коллеги, но и качеством постановки. Увидев Ефремова на сцене в полной творческой форме, он не сдержал слёз. Эмоции оказались настолько сильными, что Михаил решил публично рассказать о своих чувствах.

Полицеймако подчеркнул, что его радость вызвана прежде всего тем, что Ефремов жив, в добром здравии и снова занимается любимым делом. Годы совместной работы связали актёров не только профессионально, но и человечески.

Михаил Ефремов — один из самых известных актёров театра и кино России. Его возвращение на сцену после длительного перерыва стало значимым событием для коллег и поклонников.