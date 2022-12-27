«Я передумала»: дочка Филиппа Киркорова определилась с планами на будущее

Совсем недавно Филипп Киркоров в публичном пространстве рассуждал о будущем своих наследников. Артист мечтает, чтобы его сын повторил успех известного футболиста Месси, а вот про дочку певец ничего не сказал. Зато Алла-Виктория самостоятельно поделилась своими намерениями в эфире программы «Вундеркинды».

Общественность была убеждена, что девочка пойдет по стопам звездного отца и станет артисткой. К тому же совсем недавно в Сети появилось видео, на котором наследница Киркорова исполняла на сцене «Прекрасное далеко». Тем не менее сама Алла-Виктория опровергла эти домыслы. Она хочет стать дизайнером интерьеров.

«Сначала я хотела стать архитектором, но потом передумала и поняла, что мне нужно стать дизайнером интерьеров», — резюмировала дочка Филиппа.

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