«Я оплатила его счет и молча вышла»: Ирина Горбачева рассказала, как отомстила навязчивому ухажеру

Об этом Горбачева рассказала в новом выпуске шоу «Ужин с Роговым» на VK Видео.

Ирина Горбачева — звезда сериалов «Кухня», «Отель Элеон» и «Содержанки». Актриса известна своим прямолинейным характером и умением отстаивать личные границы.

В ресторане мужчина повел себя фамильярно: называл актрису «девочкой» и настойчиво пытался чокнуться с ней. Горбачева предупредила его, что он переходит черту. Но вместо извинений получила продолжение навязчивого поведения.

Тогда артистка решила проучить ухажера.

«Я поворачиваюсь и говорю ему: ты нарываешься. И знаете, как я отомстила — я оплатила его счет. Там счет был тысяч 26. Я подзываю официанта, оплачиваю и молча выхожу. Это было красиво», — поделилась Горбачева.

Актриса объяснила свой поступок так: оплатив счет незнакомца, она лишила его возможности чувствовать себя главным. Мужчина остался в неловком положении, а Ирина сохранила достоинство.

В том же выпуске Горбачева затронула тему травли в интернете. Актриса призналась, что дважды сталкивалась с массовым хейтом и знает, как с этим справляться.

«Я с этим столкнулась два раза в жизни: отвратительные ощущения. При этом я понимала, что не буду ни слова говорить. Это вообще бесполезно. Нужно переждать», — отметила она.

Напомним, ранее Ирина Горбачева дала откровенное интервью Иде Галич, в котором рассказала о принятии своего тела и борьбе с расстройством пищевого поведения. 38-летняя актриса также призналась, что не может иметь детей из-за проблем со здоровьем, и раскритиковала стереотипы о нерожавших женщинах.