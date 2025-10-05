«Я — однолюб»: Яна Кошкина опровергла слухи о проблемах в браке

Яна Кошкина опровергла слухи о проблемах в браке. Подробности приводит StarHit.

В июне этого года Кошкина выступила с заявлением о расставании с бизнесменом. Новость оказалась неожиданной для поклонников звезды «Однажды в России», ведь она долгое время даже не показывала мужа, не желая афишировать личную жизнь.

Яна признавалась, что они разошлись без скандалов и опровергла, что причиной стали измены и домашнее насилие. Тогда же актриса делилась, что в ее жизни начался новый этап, но продлился он, по всей видимости, недолго.

Однако теперь актриса прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о якобы непростых отношениях с супругом. Звезда подчеркнула, что в ее семье царит гармония, а разговоры о разладе не соответствуют действительности.

По словам артистки, она старается не реагировать на домыслы и предпочитает сохранять личную жизнь подальше от публичных обсуждений. Яна уверяет, что в браке с Анатолием Черкасовым она чувствует себя счастливой и уверенной.

«У меня не бурная личная жизнь. Это все слухи. Я — однолюб. Любовь — это самое важное чувство в жизни, у меня все хорошо», — отметила Кошкина.

Напомним, что о замужестве Яны Кошкиной стало известно несколько лет назад, однако актриса редко делится подробностями личной жизни.

