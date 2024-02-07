«Я обниму тебя голосом»: Мария Зайцева рассказала о песне, посвященной дочери

Певица, автор, продюсер, участница шоу «Маска», «Голос», «Точь-в-точь», «Ну-ка, все вместе!» Мария Зайцева выступила с живым концертом в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

Исполнительница рассказала о песне «Я обниму тебя голосом», которую посвятила своей дочери.

«Для меня это самая светлая песня об абсолютнейшей самой прекрасной безусловной любви. Что может быть чище, чем любовь к детям?» – поделилась Мария.

Недавно у артистки прошел сольный концерт, во время которого ее дочь вышла на сцену. Как оказалось, у девочки тоже есть музыкальный талант. Ведущие шоу поинтересовались у звезды, хотела бы она своему ребенку такое же будущее, как у нее.

«Я хочу, чтобы она занималась своим любимым делом, и я ее поддержу в решениях. Если она захочет быть певицей, я ее поддержу. Если она захочет быть пианисткой, я ее поддержу. Главное, чтобы она получала удовольствие от дела своей жизни, это очень важно», – отметила знаменитость.

Мария призналась, что на данный момент ее дочери все нравится. Она посещает музыкальную школу и получает удовольствие от пения.

«Так что в отличие от меня, у Сандры будет музыкальное образование», – пояснила певица в эфире «Авторадио».

Артистка рассказала о своих планах. Она ждет всех любителей своего творчества на концерте под открытым небом, который состоится 16 июня в «Зеленом театре» в Москве. По словам Марии, их команда дарит слушателям незабываемые эмоции и заряд энергии.