«Я никогда не покидала Россию»: Манижа опровергла слухи об эмиграции и донатах ВСУ

Манижа Сангин стала известна благодаря участию в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, где представляла Россию. После начала специальной военной операции вокруг артистки появились многочисленные слухи об эмиграции и поддержке ВСУ.

В своём видеообращении певица категорически опровергла распространяемую информацию. «Я никогда не покидала Россию», — подчеркнула артистка. Она также назвала фейками утверждения о якобы переводимых ею донатах украинским вооружённым силам.

Манижа пояснила, что в данный момент находится в декрете.

При этом, по информации издания «Абзац», артистка готова выступать на частных мероприятиях в Москве. Гонорар за такое выступление певица оценивает в 1,5 миллиона рублей. Источник раскрыл, что Манижа предпочитает закрытые форматы вместо крупных публичных концертов.

Напомним, после участия в «Евровидении-2021» карьера певицы в России оказалась под вопросом из-за её публичной позиции по СВО. Закрытые мероприятия стали для артистки альтернативой масштабным выступлениям на больших площадках.