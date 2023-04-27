«Я невыносимый!»: от чего на самом деле умер Евгений Моргунов

Знаменитый советский актёр, памятный миллионам кинозрителей по отечественным кинохитам прошлого века «Кавказская пленница» и «Операция Ы», жил полной жизнью.

Однако, вопреки слухам, витающим вокруг троицы Моргунов, Вицин, Никулин, именно этот «добрый здоровяк» к алкоголю практически не прикасался.

Издание kp.ru приводит слова хорошего друга Моргунова, директора музея знаменитой троицы Владимира Цукермана: «Остальных действительно везде приглашали на банкеты, а Моргунов не пил. Даже на поминках своего кумира Леонида Утёсова».

Жизнерадостный характер Моргунова сильно изменился после трагической гибели сына.

Николай Моргунов разбился на автомобиле, уснув за рулём. В архиве «Музея трёх актёров» существует страшное фото, где Моргунов-старший стоит около покорёженной машины.

После трагедии Моргунов похудел и вот тут действительно начал выпивать. При сахарным диабете, с которым актёр тайно боролся всю жизнь, алкоголь строго противопоказан.

И потому внезапно выпитая рюмка водки обернулось для звезды советского кино инсультом. Актёр до последнего дня старался делать вид, что всё в порядке.

Георгий Вицин как-то рассказывал, что незадолго до смерти Евгения Александровича врачи в больнице сказали: «Теряете друга». Моргунов про это узнал и ответил им: «Вы меня хотите вынести вперед ногами, но я невыносимый!»