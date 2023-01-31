«Я не верю тебе!»: Алена Жигалова удивилась высказываниям Наргиз

52-летняя узбекская певица Наргиз Пулатовна Закирова, известная под сценическим именем Наргиз выбрала своим постоянным местом жительства Соединенные Штаты Америки.

В одном из последних интервью лауреат Гран-при международного фестиваля «Белые ночи» и автора сингла «Я не вер тебе» - 2014 рассказала о своем звездном статусе в России и о высокой популярности у российских слушателей.

На интервью отреагировала блогер-журналист Алена Жигалова (YouTube шоу «Алёна, блин!»). Она выразила недоумение, почему Наргиз не упоминает, что все ее главные хиты написал Максим Фадеев.

Резонный вопрос, если учесть, что с апреля 2014 и по август 2019 года Наргиз действительно максимально плотно сотрудничала с ведущим в России музыкальным композитором и продюсером.

Ну, правда, и ответ резонный: об этом сотрудничестве написаны гигабайты всевозможных постов и комментариев.