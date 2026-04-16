«Я не ревную»: Юлия Ковальчук отреагировала на страстные танцы Чумакова с поклонницей

Артист во время выступления пригласил на сцену поклонницу по имени Юлия Подпятникова, которая оказалась хореографом и основателем школы танцев. Чумаков страстно танцевал с девушкой, обнимал её и прижимал к себе. Видео с зажигательным номером попало в блог участницы события и быстро разлетелось по соцсетям.

Чумаков известен как один из участников музыкального проекта. Певец женат на артистке Юлии Ковальчук.

Фривольное поведение артиста вызвало волну критики в комментариях. Пользователи обвинили Чумакова в неуважении к жене и даже в измене. «Просто представьте, что это ваш муж на видео», — возмущались подписчики. «Ой, как жене, наверное...» — сочувствовали Ковальчук другие комментаторы.

Сама Юлия Ковальчук отреагировала на скандал неожиданно спокойно. Певица заявила, что не ревнует мужа и считает подобные танцы на концертах вполне допустимыми.

Однако реакция артистки удивила пользователей соцсетей не меньше, чем сам танец. Многие назвали Ковальчук «терпилой» и не поверили в искренность её слов о доверии к супругу.

Напомним, в прошлом году Чумаков уже попадал в скандал из-за своих высказываний о жене. Тогда певец использовал в адрес Ковальчук фривольные выражения, что также вызвало общественный резонанс.