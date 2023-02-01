«Я не приемлю такое!»: певица Слава раскрыла истинные причины расставания с мужем

2022 год был полон на события в жизни Славы, и они были как радостными, так и не очень. Сначала певица узнала о беременности дочери, а затем, внезапно для всех, объявила о расставании с Анатолием Данилицким. Поклонники знаменитости задавались вопросом, что стало причиной разрыва с бизнесменом, с которым Слава прожила почти 20 лет. В эксклюзивном интервью для издания «Teleprogramma» артистка внесла ясность в сложившуюся ситуацию.

Так, женщина опровергла все домыслы о том, что причиной расставания с супругом является ее плотный гастрольный график. Певица намекнула: со стороны Анатолия были серьезные проступки, но вдаваться в подробности она не стала.

«Причина расставания не в гастролях. Мы часто не виделись из-за работы, и это никому не мешало. Просто случились небольшие косяки с его стороны», — сообщила Слава.

Несмотря на разрыв, артистка по-прежнему считает Данилицкого близким человеком. Им удалось сохранить настолько теплые отношения, что многие стали называть их развод пиар-ходом. Однако сама Слава поспешила это опровергнуть.

«Пиариться на отношениях — это низко для меня. Я не приемлю такое ни в каком виде. Рассказываю все абсолютно по-честному», — резюмировала певица.

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