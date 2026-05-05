«Я не позволю сделать из себя клоуна»: актёр Геша Меньшиков опроверг слухи о нищете

Меньшиков стал известен благодаря ролям в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Мажор». Звезда российского телевидения живёт в Санкт-Петербурге и продолжает сниматься.

Актёр Арсений Хлебушкин распространил информацию о том, что Меньшиков якобы находится в бедственном положении и живёт в питомнике для собак. Слухи быстро разошлись в медиапространстве, вынудив артиста дать публичный комментарий.

«Я не позволю сделать из себя клоуна. Я живу в прекрасном большом доме, а не в собачьей конуре», — заявил Меньшиков.

Актёр категорически опроверг все обвинения и отметил, что впервые слышит имя Арсения Хлебушкина. Меньшиков пригрозил распространителю слухов судебными мерами, если тот не прекратит порочить его репутацию.

Напомним, Геша Меньшиков — один из самых узнаваемых актёров петербургской телешколы. Его карьера насчитывает десятки ролей в популярных сериалах и фильмах, которые принесли ему всенародную любовь и признание.