«Я не ношу бельё»: 43-летняя Энн Хэтэуэй появилась на премьере в откровенном наряде

Хэтэуэй стала известна благодаря ролям в фильмах «Дневники принцессы», «Дьявол носит Prada» и «Отверженные», за которые получила «Оскар». Сейчас актриса занята промо-кампанией нового проекта, где исполнила главную роль.

Звезда выбрала футуристичное платье люксового бренда Lever Couture. Наряд был сшит из белых блестящих сетчатых лент, которые оголяли тело актрисы. Платье без рукавов дополнял высокий разрез на бедре и асимметричный подол.

Образ Хэтэуэй завершили остроносые серебристые туфли на шпильке от Christian Louboutin и комплект украшений из белого золота Bvlgari Serpenti. Актриса распустила длинные волосы и сделала нежный макияж с розовыми румянами и помадой.

К слову, критики сдержанно встретили новый фильм с участием Хэтэуэй. На Rotten Tomatoes картина набрала 75% «свежести» на основе 20 первых обзоров. Рецензенты отметили сильную актёрскую игру Хэтэуэй и её партнёрши Микейлы Коел, но раскритиковали слабый сюжет.

Напомним, ранее Хэтэуэй вместе с Мэрил Стрип провела масштабный промотур сиквела «Дьявол носит Prada 2» в Токио, Сеуле и Мехико.