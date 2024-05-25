«Я не могу жить без нее»: Николай Цискаридзе откровенно рассказал о чувствах к Алле Пугачевой

Народный артист России и бывший премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе уже много лет дружит с певицей Аллой Пугачевой и продолжает поддерживать с ней общение после ее отъезда из России. В беседе со Светланой Бондарчук в рамках YouTube-шоу «Света вокруг света» артист балета признался, что, несмотря на различия в политических взглядах, он не изменил мнение об артистке.

По словам Николая Цискаридзе, он восхищается творчеством Аллы Пугачевой. Более того, артист заявил, что не представляет жизни без певицы.

«Я обожаю Пугачеву, для меня ее творчество всегда выше всего остального. Даже я, имеющий возможность с ней пообщаться, достаточно близко, потому что мы много раз виделись, все равно не могу сказать, что хорошо знаю Пугачеву. Я люблю Алла Борисовну, потому что я без нее не могу жить», — признался Николай Цискаридзе.

Напомним, артист балета комментировал отъезд Аллы Пугачевой из России. Николай Цискаридзе отмечал, что не осуждает решение знаменитости.

«Если я с кем-то дружу, то я дружу. Дружба — понятие вечное. Каждый человек имеет право выбрать, где он хочет жить и где работать. Как можно за это кого-то осуждать?» — говорил артист.

Ранее сообщалось о том, что певец Григорий Лепс усомнился в том, что Алла Пугачева пытается напомнить о себе россиянам.